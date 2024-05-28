ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии, получил офицерское звание. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ващуку присвоили звание младшего лейтенанта. Приказ о его повышении был издан 20 мая.