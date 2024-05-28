ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание
Экс-игрока "Динамо" повысили в звании
Фото: facebook.com/vashchukvlad
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии, получил офицерское звание. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ващуку присвоили звание младшего лейтенанта. Приказ о его повышении был издан 20 мая.
"Служу украинскому народу", - подписал пост Ващук.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:34
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