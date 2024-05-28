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ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание

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Экс-игрока "Динамо" повысили в звании

ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание

Фото: facebook.com/vashchukvlad

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии, получил офицерское звание. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ващуку присвоили звание младшего лейтенанта. Приказ о его повышении был издан 20 мая.

"Служу украинскому народу", - подписал пост Ващук.

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Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:34
Пане охфіцер.
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0
1
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
28.05.2024 в 12:34
Пане охфіцер.
Ответить
0
1
Football fan (Odessa)
28.05.2024 в 13:07
в чому проблема?
Ответить
0
0

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