Известно, когда Украина получит от Бельгии F-16
Известно также количество
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина ожидает истребители F-16 от четырех европейских стран-партнеров. Это Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.
Сегодня, 28-го мая, Украина подписала с Бельгией соглашение по безопасности, в котором указано четкое количество, также сроки передачи Украине истребителей F-16. Речь идет о тридцати единицах боевой авиатехники.
Эти тридцать самолетов Бельгия должна предоставить Украине до 2028-го года. Важно отметить, что первые самолеты F-16 от Бельгии Украина должна получить до конца 2024-го года.
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Источник:RTL
Опубликовал: Игорь Семйон
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