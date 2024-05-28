Ермак оценил соглашение по безопасности с Бельгией. В правительстве страны заявили о запрете бить самолетами F-16 по РФ
Боятся эскалации
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 28-го мая, Украина официально объявила о подписании соглашения по безопасности с Бельгией. В частности, документ декларирует предоставление Украине тридцати истребителей F-16, первые из которых должны появиться на вооружении у ВСУ до конца года.
Соглашение с бельгийцами оценил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:
"Этот документ закрепляет неизменную поддержку Бельгии в течение десятилетнего срока действия соглашения. Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 миллионов евро в этом году и предоставит 30 самолетов F-16. Первые истребители должны быть переданы уже в этом году.
Соглашение предусматривает помощь в сфере безопасности, двустороннее сотрудничество в оборонной промышленности, поддержку Украинской формулы мира, усиление санкций, возмещение убытков, привлечение агрессора к ответственности, использование на нужды Украины конфискованных российских активов и помощь в экономическом восстановлении и возобновлении", - написал чиновник.
В то же время, свою интерпретацию соглашения высказали представители правительства Бельгии.
Украина сможет использовать переданные Бельгией истребители F-16 и другое оружие только на своей территории.
"Условия использования на украинской территории четко прописаны в соглашении о безопасности", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на брифинге.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент
- ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание
- Сабо: Маркевич думал, что он лучший, а тут...
- Определилась стартовая позиция Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Информация о посеве и потенциальных соперниках
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО