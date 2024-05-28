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Ермак оценил соглашение по безопасности с Бельгией. В правительстве страны заявили о запрете бить самолетами F-16 по РФ

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Ермак оценил соглашение по безопасности с Бельгией. В правительстве страны заявили о запрете бить самолетами F-16 по РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 28-го мая, Украина официально объявила о подписании соглашения по безопасности с Бельгией. В частности, документ декларирует предоставление Украине тридцати истребителей F-16, первые из которых должны появиться на вооружении у ВСУ до конца года.

Соглашение с бельгийцами оценил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Этот документ закрепляет неизменную поддержку Бельгии в течение десятилетнего срока действия соглашения. Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 миллионов евро в этом году и предоставит 30 самолетов F-16. Первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

Соглашение предусматривает помощь в сфере безопасности, двустороннее сотрудничество в оборонной промышленности, поддержку Украинской формулы мира, усиление санкций, возмещение убытков, привлечение агрессора к ответственности, использование на нужды Украины конфискованных российских активов и помощь в экономическом восстановлении и возобновлении", - написал чиновник.

В то же время, свою интерпретацию соглашения высказали представители правительства Бельгии.

Украина сможет использовать переданные Бельгией истребители F-16 и другое оружие только на своей территории.

"Условия использования на украинской территории четко прописаны в соглашении о безопасности", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на брифинге.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Игорь Семйон
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