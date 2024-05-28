Швеция приостановит процесс передачи Украине истребителей Gripen. Все ради F-16
Заява министра
Getty Images / Global Images Ukraine
Швеция приостановит процесс поставки Украине истребителей Gripen. Это сделано для того, чтобы не препятствовать поступлению на вооружение ВСУ бомбардировщиков F-16. Об этом заявил премьер-министр Швеции.
"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем поставки Gripen может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - цитирует Министра обороны Швеции Пол Йонсон издание Aftonblade.
Такая позиция Швеции обусловлена просьбой некоторых отдельных стран. Эти страны, которые входят в коалицию противовоздушной обороны, попросили Стокгольм подождать с поставками Gripen.
Отметим, что истребители F-16 Украине пообещали Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Первые из них должны быть на вооружении ВСУ уже до конца 2024-го года.
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