Швеция приостановит процесс передачи Украине истребителей Gripen. Все ради F-16

Швеция приостановит процесс поставки Украине истребителей Gripen. Это сделано для того, чтобы не препятствовать поступлению на вооружение ВСУ бомбардировщиков F-16. Об этом заявил премьер-министр Швеции.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем поставки Gripen может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - цитирует Министра обороны Швеции Пол Йонсон издание Aftonblade.

Такая позиция Швеции обусловлена просьбой некоторых отдельных стран. Эти страны, которые входят в коалицию противовоздушной обороны, попросили Стокгольм подождать с поставками Gripen.

Отметим, что истребители F-16 Украине пообещали Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Первые из них должны быть на вооружении ВСУ уже до конца 2024-го года.