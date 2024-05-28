Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны
8 июня, суббота, 10:00
Партнерський контент
08 июня во Львове на стадионе СКИФ, ул.Черемшины 17 состоится благотворительный забег - "Lviv Run Cup".
Главная цель мероприятия - сбор 1 000 000 грн на FPV дроны для 3 Отдельной Штурмовой Бригады.
В соревнованиях будут принимать такие категории участников:
- любители;
- дети (в возрасте до 12 лет);
- военные;
- профессионалы.
Военные будут соревноваться на дистанции 1000 м.
Дети до 12 лет будут определять сильнейших на дистанции 500 м (300 грн)
Для любителей доступны такие дистанции:
- 5000 м - 1000 грн донат
- 3000 м - 900 грн донат
- 1000 м - 800 грн донат
И в завершение соревнований будут представлены спортсмены профессионалы, которые будут соревноваться на таких дистанциях:
- 1000 м
- 600 м
- 300 м
- 150 м
Регистрация на событие: https://lviv.esport.in.ua/uk/event-lviv-run-cup-385370-1897732.html
Поддержите мероприятие донатом на банк
Банка сбора:https://send.monobank.ua/jar/98pwYcB5ay
+380632593151
kohut800@gmail.com
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