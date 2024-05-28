  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны
В тренде

Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны

Общие новости

8 июня, суббота, 10:00

Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны

Партнерський контент

UA-Футбол
Новина українською

08 июня во Львове на стадионе СКИФ, ул.Черемшины 17 состоится благотворительный забег - "Lviv Run Cup".

Главная цель мероприятия - сбор 1 000 000 грн на FPV дроны для 3 Отдельной Штурмовой Бригады.

Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны - изображение 1

В соревнованиях будут принимать такие категории участников:

  • любители;
  • дети (в возрасте до 12 лет);
  • военные;
  • профессионалы.


Военные будут соревноваться на дистанции 1000 м.

Дети до 12 лет будут определять сильнейших на дистанции 500 м (300 грн)

Для любителей доступны такие дистанции:

  • 5000 м - 1000 грн донат
  • 3000 м - 900 грн донат
  • 1000 м - 800 грн донат

И в завершение соревнований будут представлены спортсмены профессионалы, которые будут соревноваться на таких дистанциях:

  • 1000 м
  • 600 м
  • 300 м
  • 150 м


Регистрация на событие: https://lviv.esport.in.ua/uk/event-lviv-run-cup-385370-1897732.html

Поддержите мероприятие донатом на банк

Банка сбора:https://send.monobank.ua/jar/98pwYcB5ay

По поводу заявки обращайтесь к одному из организаторов соревнований - Юрию Когуту

+380632593151
kohut800@gmail.com
По теме
yellow-arrow
На фронте погиб бывший игрок клубов Первой лиги
yellow-arrow
Швеция приостановит процесс передачи Украине истребителей Gripen. Все ради F-16
yellow-arrow
Ермак оценил соглашение по безопасности с Бельгией. В правительстве страны заявили о запрете бить самолетами F-16 по РФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости