Во Львове состоится забег, на котором планируют собрать 1.000.000 грн на FPV-дроны

08 июня во Львове на стадионе СКИФ, ул.Черемшины 17 состоится благотворительный забег - "Lviv Run Cup".

Главная цель мероприятия - сбор 1 000 000 грн на FPV дроны для 3 Отдельной Штурмовой Бригады.

В соревнованиях будут принимать такие категории участников:

любители;

дети (в возрасте до 12 лет);

военные;

профессионалы.



Военные будут соревноваться на дистанции 1000 м.

Дети до 12 лет будут определять сильнейших на дистанции 500 м (300 грн)

Для любителей доступны такие дистанции:

5000 м - 1000 грн донат

- 1000 грн донат 3000 м - 900 грн донат

- 900 грн донат 1000 м - 800 грн донат

И в завершение соревнований будут представлены спортсмены профессионалы, которые будут соревноваться на таких дистанциях:

1000 м

600 м

300 м

150 м



Регистрация на событие: https://lviv.esport.in.ua/uk/event-lviv-run-cup-385370-1897732.html

Поддержите мероприятие донатом на банк

Банка сбора:https://send.monobank.ua/jar/98pwYcB5ay

По поводу заявки обращайтесь к одному из организаторов соревнований - Юрию Когуту



+380632593151

kohut800@gmail.com