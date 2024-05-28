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На фронте погиб бывший игрок клубов Первой лиги

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На фронте погиб бывший игрок клубов Первой лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На войне с российскими оккупантами в возрасте 55 лет погиб эксфутболист Игорь Стахов.

Об этом сообщила в Facebook страница ветеранов футбола Прикарпатья.

После начала полномасштабного вторжения Стахов пошел воевать добровольцем. Воин погиб от снайперской пули. Остальные подробности гибели героя неизвестны.

За время своей карьеры Игорь Стахов выступал за такие клубы, как "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) и "Кремень" (Кременчуг), "Сельмаш" и "Покутье" (обе - Коломыя), "Бердычев", "Хутровик" (Тысменица), "Техно-Центр" (Рогатин), "Звезда" (Кропивницкий), "Торпедо" (Запорожье), "Лукор" (Калуш), "Тепловик" (Ивано-Франковск) и "Карпаты" (Яремче).

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Кремень (Кременчуг) Зирка (Кропивницкий) Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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