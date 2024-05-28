На фронте погиб бывший игрок клубов Первой лиги
Трагическое известие
Getty Images/Global Images Ukraine
На войне с российскими оккупантами в возрасте 55 лет погиб эксфутболист Игорь Стахов.
Об этом сообщила в Facebook страница ветеранов футбола Прикарпатья.
После начала полномасштабного вторжения Стахов пошел воевать добровольцем. Воин погиб от снайперской пули. Остальные подробности гибели героя неизвестны.
За время своей карьеры Игорь Стахов выступал за такие клубы, как "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) и "Кремень" (Кременчуг), "Сельмаш" и "Покутье" (обе - Коломыя), "Бердычев", "Хутровик" (Тысменица), "Техно-Центр" (Рогатин), "Звезда" (Кропивницкий), "Торпедо" (Запорожье), "Лукор" (Калуш), "Тепловик" (Ивано-Франковск) и "Карпаты" (Яремче).
Популярное сейчас
- "Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
- Роман Григорчук рассказал, сколько новичков нужно Черноморцу для борьбы за еврокубки
- Венгрия в который блокирует финансовую помощь для Украины. В ЕС уже отреагировали
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО