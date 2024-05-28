Украина подписала соглашение по безопасности еще с одной страной: что предусматривается
Вторая за день
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру 28 мая в Лиссабоне подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщил Офис украинского главы государства.
"Соглашение закрепляет обязательства Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности", - говорится в сообщении.
Соглашение будет действовать в течение 10 лет, но его статус может быть пересмотрен, если Украина вступит в НАТО.
Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.
До этого также были подписаны двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.
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