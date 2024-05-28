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Украина подписала соглашение по безопасности еще с одной страной: что предусматривается

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Украина подписала соглашение по безопасности еще с одной страной: что предусматривается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру 28 мая в Лиссабоне подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщил Офис украинского главы государства.

"Соглашение закрепляет обязательства Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности", - говорится в сообщении.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет, но его статус может быть пересмотрен, если Украина вступит в НАТО.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

До этого также были подписаны двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
28.05.2024 в 21:57
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
28.05.2024 в 21:57
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
Ответить
0
0

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