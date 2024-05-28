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Чехия собрала более 1,6 млрд евро на снаряды для ВСУ - Шмыгаль

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Стало известно на встрече двух министров

Чехия собрала более 1,6 млрд евро на снаряды для ВСУ - Шмыгаль

Telegram

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Чехия собрала более 1,6 млрд евро на покупку артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 28 мая.

"Во время двусторонней встречи с господином Фиалой (премьер-министром Чехии - прим.) обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня.

Среди тем разговора - совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества", - отметил Шмыгаль.

17 февраля Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции, что Чехия нашла 800 000 снарядов, готовых для закупки за пределами Европейского Союза. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

В начале мая в Чехии заявили, что собрали деньги на 500 тысяч снарядов для Украины.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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