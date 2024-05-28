Чехия собрала более 1,6 млрд евро на снаряды для ВСУ - Шмыгаль
Стало известно на встрече двух министров
Telegram
Чехия собрала более 1,6 млрд евро на покупку артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 28 мая.
"Во время двусторонней встречи с господином Фиалой (премьер-министром Чехии - прим.) обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня.
Среди тем разговора - совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества", - отметил Шмыгаль.
17 февраля Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции, что Чехия нашла 800 000 снарядов, готовых для закупки за пределами Европейского Союза. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.
В начале мая в Чехии заявили, что собрали деньги на 500 тысяч снарядов для Украины.
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