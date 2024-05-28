Макрон поддержал право Украины бить по военным объектам в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина имеет право на нанесение ударов по военным объектам на территории России.

Он сказал об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает n-tv.

"Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты", - отметил Макрон.

Правда, из приведенных комментариев не ясно, говорил президент Франции об использовании западного оружия против целей в России.

Шольц при этом сказал, что у Украины "имеются все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что отдельные страны блока не возражают, чтобы их оружие использовали для ударов по целям в России.