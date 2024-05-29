В Хорватии расстреляли автомобиль экс-директора Шахтёра

Служебный автомобиль экс-директора селекционной службы "Шахтёра" Жозе Боту получил семь пуль в лобовом стекле. Об этом сообщает Sportske Novosti.

Инцидент был совершён в ночь с понедельника на вторник. Авто Боту было припарковано в проходе между двумя домами, в одном из которых проживает сам португалец.

В переднюю часть машины было произведено 7 выстрелов в лобовое стекло и сиденье водителя.

Первым изуродованное авто заметил координатор академии "Осиека" (клуба, в котором ныне Боту работает директором - прим.) Алфредо Алмейда. Сам Жозе во время инцидента находился на отпуске в родной Португалии.

"Осиек" на клубных ресурсах уже выразил поддержку Боту, а правоохранительные органы проводят расследование для установления виновных в повреждении имущества португальца.

Боту возглавлял селекционную службу "Шахтёра" с 2018 года по 2021 год. Также функционер работал с португальской "Бенфикой" и греческим "ПАОКом".