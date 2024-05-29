ВСУ за сутки уничтожили 1300 оккупантов и 37 артсистем - Генштаб
Обновлённая статистика
Генштаб ЗСУ
Генштаб ВСУ сообщил потери РФ по состоянию на 29 мая.
За последние сутки украинские войны ликвидировали 1300 человек личного состава врага, 8 танков, 33 ББМ и 37 артиллерийских систем.
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава - около 505100 (+1300) единиц;
- танков - 7700 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед;
- артиллерийских систем - 13066 (+37) ед;
- РСЗО - 1087 (+2) ед;
- средств ПВО - 815 (+0) ед;
- самолетов - 357 (+0) ед;
- вертолетов - 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28) ед;
- крылатых ракет - 2222 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 27 (+0) ед;
- подводных лодок - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед;
- специальной техники - 2142 (+20) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Куртуа не едет на Евро, Довбик - в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за лидера Днепра-1. Главные новости за 28 мая
- Динамо сделало предложение Днепру-1 по Пихаленку - в гонку также вступил Шахтер
- Главнокомандующий ВСУ подписал документы, которые предоставляют доступ французским инструкторам к учебным центрам
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн