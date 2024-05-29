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ВСУ за сутки уничтожили 1300 оккупантов и 37 артсистем - Генштаб

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ВСУ за сутки уничтожили 1300 оккупантов и 37 артсистем - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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Генштаб ВСУ сообщил потери РФ по состоянию на 29 мая.

За последние сутки украинские войны ликвидировали 1300 человек личного состава врага, 8 танков, 33 ББМ и 37 артиллерийских систем.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава - около 505100 (+1300) единиц;
  • танков - 7700 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 13066 (+37) ед;
  • РСЗО - 1087 (+2) ед;
  • средств ПВО - 815 (+0) ед;
  • самолетов - 357 (+0) ед;
  • вертолетов - 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28) ед;
  • крылатых ракет - 2222 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 27 (+0) ед;
  • подводных лодок - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед;
  • специальной техники - 2142 (+20) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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