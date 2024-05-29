Работали в трех областях. Силы ПВО ночью уничтожили 13 шахедов
Отчёт от Воздушных Сил
Слово і Діло
Ночью 29 мая российские оккупанты атаковали Украину 14 ударными дронами типа "Shahed-131/136". Силы обороны уничтожили 13 из них.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
"К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - сказал он.
Враг осуществлял пуски с района Приморско-Ахтарска. Сбивали БПЛА в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.
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Источник:командующий Воздушных сил Николай Олещук
Опубликовал: Александр Бураков
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