Во время боевого задания на войне с Россией погиб фанат Динамо

На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Шевченко. О смерти украинского защитника сообщила пресс-служба столичного клуба.

В свои 22 года Иван с позывным "Техник" был командиром отделения отдельного взвода разведки. Он всегда славился своей стойкостью, прямотой и характером в жизни и на поле боя.

"Вечная слава герою", - говорится в сообщении.

UA-Football приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана.