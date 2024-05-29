Во время боевого задания на войне с Россией погиб фанат Динамо
Полномасштабная война продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины
Фото: ФК Динамо Київ
На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Шевченко. О смерти украинского защитника сообщила пресс-служба столичного клуба.
В свои 22 года Иван с позывным "Техник" был командиром отделения отдельного взвода разведки. Он всегда славился своей стойкостью, прямотой и характером в жизни и на поле боя.
"Вечная слава герою", - говорится в сообщении.
UA-Football приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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29.05.2024 в 10:21
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