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Во время боевого задания на войне с Россией погиб фанат Динамо

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Полномасштабная война продолжает забирать жизни лучших сыновей Украины

Во время боевого задания на войне с Россией погиб фанат Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Шевченко. О смерти украинского защитника сообщила пресс-служба столичного клуба.

В свои 22 года Иван с позывным "Техник" был командиром отделения отдельного взвода разведки. Он всегда славился своей стойкостью, прямотой и характером в жизни и на поле боя.

"Вечная слава герою", - говорится в сообщении.

UA-Football приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.05.2024 в 10:21
Па раша пишеться з маленької літери
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.05.2024 в 10:21
Па раша пишеться з маленької літери
Ответить
0
0

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