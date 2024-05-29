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Трамп заявил, что "бомбил бы Москву" в случае нападения России на Украину при его президентстве – WP

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Брутальное заявление

Трамп заявил, что "бомбил бы Москву" в случае нападения России на Украину при его президентстве – WP

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время встречи с потенциальными донорами для сбора денег на свою президентскую кампанию в США Дональд Трамп заявил, что "бомбил бы Москву, в случае нападения РФ на Украину при его президентстве". То же самое касалось бы столицы Китая в случае вторжения на Тайвань.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отметило, что такое заявление удивило некоторых спонсоров, которые присутствовали на мероприятии.

Ожидается, что Дональд Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. В статье говорится, что Трамп приспособился к проукраинским настроениям, которые возникли внутри Республиканской партии.

Следующие выборы на пост президента США пройдут в ноябре этого года.

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Источник:
WP
Опубликовал: Александр Бураков
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