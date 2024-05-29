Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. В него войдут самолеты ASC 890
Поддержка наращивается
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Швеция представила шестнадцатый и пока самый большой пакет помощи Украине на 1,16 млрд евро. В частности, в него вошли самолеты, бронемашины, боеприпасы и танки.
Об этом говорится на сайте правительства Швеции.
Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием. ASC 890 видит все в радиусе 400 километров и может работать непрерывно до 5 часов.
Кроме этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pvb 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит робот-истребитель Rb 99 который может использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.
Также страна передает 155-мм артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.
С начала полномасштабного вторжения Швеция предоставила Украине военной поддержки на 43,5 миллиарда крон.
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