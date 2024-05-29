  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. В него войдут самолеты ASC 890
В тренде

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. В него войдут самолеты ASC 890

Общие новости

Поддержка наращивается

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. В него войдут самолеты ASC 890

flickr.com

Новина українською

Швеция представила шестнадцатый и пока самый большой пакет помощи Украине на 1,16 млрд евро. В частности, в него вошли самолеты, бронемашины, боеприпасы и танки.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием. ASC 890 видит все в радиусе 400 километров и может работать непрерывно до 5 часов.

Кроме этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pvb 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит робот-истребитель Rb 99 который может использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.

Также страна передает 155-мм артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.

С начала полномасштабного вторжения Швеция предоставила Украине военной поддержки на 43,5 миллиарда крон.

По теме
yellow-arrow
Трамп заявил, что "бомбил бы Москву" в случае нападения России на Украину при его президентстве – WP
yellow-arrow
Во время боевого задания на войне с Россией погиб фанат Динамо
yellow-arrow
Работали в трех областях. Силы ПВО ночью уничтожили 13 шахедов
Украина Швеция война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Regeringen
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости