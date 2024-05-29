США будут представлены на Саммите мира - Белый дом

США будут представлены на глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом предстоящем саммите. Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", - сказала пресс-секретарь.

На вопрос, будет ли на Глобальном саммите мира президент США Джо Байден, она ответила, что "не имеет более конкретной информации, которой может поделиться".

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Напомним, ранее своё участие в саммите подтвердили представители 50 стран.