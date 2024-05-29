Украина получила разрешение бить по территории РФ от еще одной страны

Количество стран, которые позволяют Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ, увеличивается. На этот раз разрешение Украине предоставила Финляндия.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она отметила, что страна, которая ведет оборонительную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны:

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны", - отметила министр.

Добавим, что в целом одиннадцать стран позволяют Украине бить своим оружием по России. Кроме Финляндии, это Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Канада.