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Украина получила разрешение бить по территории РФ от еще одной страны

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Украина получила разрешение бить по территории РФ от еще одной страны

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Количество стран, которые позволяют Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ, увеличивается. На этот раз разрешение Украине предоставила Финляндия.

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Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она отметила, что страна, которая ведет оборонительную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны:

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны", - отметила министр.

Добавим, что в целом одиннадцать стран позволяют Украине бить своим оружием по России. Кроме Финляндии, это Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Канада.

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Источник:
Uusi Suomi
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nataser (Харьков)
29.05.2024 в 17:37
"вся Украина хотела, чтобы "Минай" остался в УПЛ". До каких пор подобные заявления будут звучать от имени всей Украины?!
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Комментарии 1
Nataser (Харьков)
29.05.2024 в 17:37
"вся Украина хотела, чтобы "Минай" остался в УПЛ". До каких пор подобные заявления будут звучать от имени всей Украины?!
Ответить
0
0

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