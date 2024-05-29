Канада не ставит перед Украиной ограничений по использованию оружия. Известно, сколько всего стран разрешают бить по РФ
Коалиция расширяется
Getty Images / Global Images Ukraine
В процессе предоставления оружия Украине Канада не выдвигала никаких условий Киеву. Об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Следовательно, Украина может использовать канадское оружие для ударов по территории Российской Федерации.
В целом уже одиннадцать стран не запрещают Украине использовать оружие для ударов по территории агрессора. Это Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Финляндия.
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Отметим, что сегодня также в прессе появилась информация о том, что в Белом Доме размышляют над вопросом разрешения Украине применять предоставленное Штатами оружие без ограничений.
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