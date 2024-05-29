Бывший игрок сборной Германии и амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину. Об этом сообщает вебсайт УАФ.

"Арне Фридрих посетил нашу страну по случаю проведения финальной части чемпионата континента в Германии и участия в ней сборной Украины. Целью визита стало не только продвижение самого чемпионата, но и поддержка украинских игроков и болельщиков", - пишет УАФ.

С Фридрихом встретился генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и директор ФК "Локомотив" Александр Егоров. Арне также посетил базу сборной Украины среди игроков с ампутациями конечностей, которая будет участвовать в Евро-2024 во Франции.