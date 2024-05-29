Амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину
Я благодарен за опыт (с)
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Бывший игрок сборной Германии и амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину. Об этом сообщает вебсайт УАФ.
"Арне Фридрих посетил нашу страну по случаю проведения финальной части чемпионата континента в Германии и участия в ней сборной Украины.
Целью визита стало не только продвижение самого чемпионата, но и поддержка украинских игроков и болельщиков", - пишет УАФ.
С Фридрихом встретился генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и директор ФК "Локомотив" Александр Егоров. Арне также посетил базу сборной Украины среди игроков с ампутациями конечностей, которая будет участвовать в Евро-2024 во Франции.
"Я благодарен за опыт, что как посол футбола для Евро-2024 я здесь, в Киеве. Я везу в Германию много впечатлений, особенно от встреч с детьми клуба "Локомотив" и спортсменами команды среди людей с ампутированными конечностями, и я поражен сплоченностью людей в эти трудные времена. Украина является частью Европы, поэтому мы рады приветствовать украинскую команду и ее болельщиков в Германии", - сказал Фридрих.
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