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Амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину

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Я благодарен за опыт (с)

Амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину

uaf

Новина українською

Бывший игрок сборной Германии и амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих посетил Украину. Об этом сообщает вебсайт УАФ.

"Арне Фридрих посетил нашу страну по случаю проведения финальной части чемпионата континента в Германии и участия в ней сборной Украины.

Целью визита стало не только продвижение самого чемпионата, но и поддержка украинских игроков и болельщиков", - пишет УАФ.

С Фридрихом встретился генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и директор ФК "Локомотив" Александр Егоров. Арне также посетил базу сборной Украины среди игроков с ампутациями конечностей, которая будет участвовать в Евро-2024 во Франции.

"Я благодарен за опыт, что как посол футбола для Евро-2024 я здесь, в Киеве. Я везу в Германию много впечатлений, особенно от встреч с детьми клуба "Локомотив" и спортсменами команды среди людей с ампутированными конечностями, и я поражен сплоченностью людей в эти трудные времена. Украина является частью Европы, поэтому мы рады приветствовать украинскую команду и ее болельщиков в Германии", - сказал Фридрих.

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Германия Евро 2024
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Источник:
uaf
Опубликовал: Екатерина Власова
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