Афинское чудо, новые тренеры Барсы и Баварии. Главные новости за 29 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 29 мая.

"Олимпиакос" стал первым в истории Греции обладателем еврокубка. Это случилось после 2-часового триллера в Афинах, где подопечные Хосе Луиса Мендилибара дожали "Фиорентину" в финале Лиги конференций. Для "фиалок" это второе фиаско в подряд в финале того же турнира.

"Бавария" наконец определилась с новым тренером. Им стал экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани. 38-летний наставник подписал соглашение сроком до лета 2027 года. Ранее Компани был играющим тренером "Андерлехта", после чего выводил в АПЛ "Бернли", где проработал два последних сезона.

В то же время представила нового наставника и "Барселона". На замену Хави пришёл Ханси Флик. Немец подписал с каталонским клубом 2-летний контракт, в его тренерский штаб войдут ассистент Маркус Зорг и тренер вратарей Тони Топалович. Флик по ходу сезона 2019/20 возглавил "Баварию", с которой выиграл по итогам кампании отпраздновал требл.

В среду состоялись матчи плей-офф за выход в УПЛ. В первых поединках удача была на стороне аутсайдеров элиты: "Оболонь" минимально обыграла "Левый берег" (1:0), в то время как "Верес" в выездном поединке против "Эпицентра" (1:1) сумел увезти ничью . Ответные поединки пройдут в воскресенье.

Андрей Лунин отправится на финал Лиги Чемпионов отдельно от команды. Украинский клуб пропускал тренировки в последние дни из-за гриппа. В среду Лунин вернулся к занятиям, но индивидуально – в клубе не хотят допустить заражения партнёров. Ожидается, что против "Боруссии" на финал место в воротах займёт Тибо Куртуа.