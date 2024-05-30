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ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов и 35 артсистем - Генштаб

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Снова цифра перевалила за тысячу

ВСУ уничтожили еще 1160 оккупантов и 35 артсистем - Генштаб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 российских военных. Также враг потерял 10 танков, 22 дрона и 35 артсистем.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 506 260 (+1160) чел,
  • танков - 7710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 14913 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 13101 (+35) ед,
  • РСЗО - 1088 (+1) ед,
  • средства ПВО - 815 (+0) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22),
  • крылатые ракеты - 2222 (+0),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53) ед,
  • специальная техника - 2153 (+11).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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