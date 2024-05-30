Силы обороны ночью сбили 7 крылатых ракет и 32 шахеты
Дроны сбиты все
Ночью защитники украинского неба сбили семь крылатых ракет и 32 ударных беспилотника, которые враг выпустил на территорию Украины.
Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
"В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением восьми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф) и 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска - рф и мыса Чауда (Крым).
В результате противовоздушного боя сбито семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА Shahed-131/136 на территории Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей
Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны", - говорится в сообщении.
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