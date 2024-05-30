Дроны ГУР уничтожили два российских катера в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении двух скоростных транспортно-десантных катеров российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13“ с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму.

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера россии - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ГУР в четверг.