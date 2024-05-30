Дроны ГУР уничтожили два российских катера в Крыму
"Тунец по-крымски"
Міноборони РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении двух скоростных транспортно-десантных катеров российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.
"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13“ с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму.
С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера россии - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ГУР в четверг.
Как отметили в разведке, спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.
По данным ГУР, с начала 2024 года спецподразделение Group 13 с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российский ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов", скоростной патрульный катер "Мангуст".
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