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Дроны ГУР уничтожили два российских катера в Крыму

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"Тунец по-крымски"

Дроны ГУР уничтожили два российских катера в Крыму

Міноборони РФ

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении двух скоростных транспортно-десантных катеров российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13“ с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму.

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера россии - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ГУР в четверг.

Как отметили в разведке, спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.

По данным ГУР, с начала 2024 года спецподразделение Group 13 с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российский ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов", скоростной патрульный катер "Мангуст".

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Крым ГУР война с россией дрон
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Источник:
ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romedon
30.05.2024 в 12:53
Знищили в 2 рази дешевші від дрона.Буданову чергову медаль в студію.
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Комментарии 1
Romedon
30.05.2024 в 12:53
Знищили в 2 рази дешевші від дрона.Буданову чергову медаль в студію.
Ответить
0
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