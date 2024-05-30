Италия не поддержала использование своего оружия для ударов по территории России

Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории.

Об этом в интервью RAI заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил министр.

Ранее вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко прокомментировал призыв генсека НАТО Столтенберга снять ограничения на использование оружия для ударов по РФ.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - сказал он, добавив, что все, кто "хочет войны" могут поехать воевать в Украину.

Стоит отметить, что не запрещают Украине использовать оружие для ударов по территории агрессора уже одиннадцать стран. Это Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Финляндия.