Италия не поддержала использование своего оружия для ударов по территории России
К формирующемуся списку Италия не присоединилась
Getty Images/Global Images Ukraine
Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории.
Об этом в интервью RAI заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил министр.
Ранее вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко прокомментировал призыв генсека НАТО Столтенберга снять ограничения на использование оружия для ударов по РФ.
"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - сказал он, добавив, что все, кто "хочет войны" могут поехать воевать в Украину.
Стоит отметить, что не запрещают Украине использовать оружие для ударов по территории агрессора уже одиннадцать стран. Это Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Финляндия.
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