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Новые подробности атаки ГУР на Крым. Повреждены еще несколько катеров и два парома

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Флот врага понёс большие потери

Новые подробности атаки ГУР на Крым. Повреждены еще несколько катеров и два парома

Getty Images/Global Images Ukraine

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Последствия атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая оказались гораздо более значительными.

Об этом информирует Telegram-канал ASTRA.

По данным источника, ночью на Керченской паромной переправе обломки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта". Судно потерпело крушение и затонуло, члены экипажа не пострадали.

Также во время сегодняшней атаки в Крыму повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".

"Последний из-за повреждений сел на мель. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. На "Авангарде" ранены 4 человека", - добавили в Telegram-канале.

Кроме этого, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в ГУР МО Украины.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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