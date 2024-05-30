Новые подробности атаки ГУР на Крым. Повреждены еще несколько катеров и два парома
Флот врага понёс большие потери
Getty Images/Global Images Ukraine
Последствия атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая оказались гораздо более значительными.
Об этом информирует Telegram-канал ASTRA.
По данным источника, ночью на Керченской паромной переправе обломки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта". Судно потерпело крушение и затонуло, члены экипажа не пострадали.
Также во время сегодняшней атаки в Крыму повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".
"Последний из-за повреждений сел на мель. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. На "Авангарде" ранены 4 человека", - добавили в Telegram-канале.
Кроме этого, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об
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