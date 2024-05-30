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Шовковский принял участие в почетном ужине в посольстве Германии

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Наставник "Динамо" встретился с представителями футбольного и дипломатического сообщества

Шовковский принял участие в почетном ужине в посольстве Германии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский встретился с представителями футбольного и дипломатического сообщества в рамках приглашения на почетный ужин в посольстве Германии.

В рамках мероприятия Александр Владимирович пообщался с футбольным амбассадором Евро-2024 и бывшим защитником национальной сборной Германии Арне Фридрихом, руководителем отдела спорта, ответственным за дипломатию Евро-2024 Петером Кеттнером, постоянным заместителем Посла Германии в Украине Тимом Пранге, а также главой КГГА, легендарным украинским спортсменом Виталием Кличко.

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Главной темой разговора было развитие украинского спорта и в частности футбола в условиях войны в нашей стране. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки на украинские города, чемпионат страны по футболу состоялся уже второй сезон подряд, а национальная команда страны попала в финальную часть Евро-2024.

Война Украины против российских захватчиков идет уже более 10-ти лет, но даже в таких условиях наша страна развивает любительский и профессиональный спорт и получает большие победы на международной арене. Нашу страну прославляют представители многих видов спорта, которые завоевали золотые медали на соревнованиях разных уровней.

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Александр Шовковский Виталий Кличко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 15:31
Что ели?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 15:31
Что ели?
Ответить
0
0

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