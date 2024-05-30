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Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по целям в России

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Последовательная позиция

Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по целям в России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

"Короткий ответ - да. Это не новая позиция, она является частью передачи.

Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", - пояснил министр.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен также заявила, что Украина может применять переданное Данией вооружение для ударов по РФ.

"Украина может использовать то, что мы пожертвовали, в том числе и за ее границами, то есть по целям в России, если это соответствует международному праву", - отметила она.

Напомним, Дания может стать первой страной, которая передаст Украине F-16. Ожидается, что они постраплять на фронт уже в июне. Речь идет о 19 истребителях.

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Источник:
Amagerliv
Опубликовал: Александр Бураков
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