Франция может объявить об отправке инструкторов в Украину уже на следующей неделе, - Reuters
Договоренности очень продвинутые
Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину и объявит о своем решении во время визита в страну президента Владимира Зеленского на следующей неделе.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам дипломатов, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из его партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.
Двое дипломатов рассказали агентству, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов.
Собеседники агентства отметили, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.
Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.
"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", – сказал один из источников.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины, а первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.
После этого Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.
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