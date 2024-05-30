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Зеленский и Байден перед Саммитом мира заключат соглашение по безопасности, - Financial Times

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Соглашение согласовывали в течение последних недель на фоне все большего напряжения между Киевом и Вашингтоном

Зеленский и Байден перед Саммитом мира заключат соглашение по безопасности, - Financial Times

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников США.

Саммит лидеров государств "Группы семи" запланирован на 13-15 июня. Однако источники издания не уточняют, в какой день состоится подписание соглашения.

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Это соглашение, по свидетельству издания, станет "важнейшим" в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО: документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, обмен разведывательными данными и экономическую помощь.

Издание также отмечает, что соглашение было заключено в последние недели, которые "отличились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном".

Один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников сказал: "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше начала войны. Это очень, очень напряженно".

Разочарование Байденом звучало в недавнем заявлении Зеленского, когда он упрекнул американского коллегу в намерении принять участие в сборе средств от Демократической партии в Калифорнии, а не в саммите мира в Швейцарии. Он назвал это решение "не слишком сильным".

Также несколько украинских чиновников заявили, что Киев разочарован отсутствием поддержки США относительно инициативы проведения мирного саммита. Это лишь одна из многих дискуссионных точек с Вашингтоном и другими западными партнерами.

Кроме того, более десятка действующих и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов. Среди них – шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, запрет администрации Байдена на использование ВСУ американского оружия для ударов по территории России, а также удары украинских беспилотников по российским НПЗ.

Среди других напряженных моментов – увольнение главнокомандующего Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Также, как отмечает издание, между Украиной и США есть разногласия в вопросе, как достичь победы и что вообще можно будет считать победой или окончанием войны.

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