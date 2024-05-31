Луцкий Абориген стал чемпионом Украины в ветеранской группе 55+
Ветераны не стареют
avfu.org.ua
В Вишневом, что на Киевщине, состоялась финальная часть чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории 55 лет и старше.
Победителем турнира, который проводится в память знаменитого футболиста и тренера Владимира Лозинского, стал "Абориген" (Луцк). На втором месте финишировал волочиский "Агробизнес", на третьем - "Кудривка-Veterans" из Ирпеня.
Всего для участия в чемпионате 55+ в этом году заявились 19 команд из 10 регионов Украины. Победители каждой групп и приняли участие в финальном этапе. К сожалению, не все команды в силу сложившихся обстоятельств в стране смогли принять участие в финале, поэтому их места заняли следующие по рейтингу коллективы. В решающих играх приняли участие команды "Абориген" (Луцк), "Кудривка-Veterans" (Ирпень), "Агробизнес" (Волочиск), "Нива" (Киевская область) и "Пирятин-Полтавщина".
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