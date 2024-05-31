Минус 1390 оккупантов, 39 артсистем и 18 танков - обновленные потери России в войне с Украиной
Всего - более 200 единиц техники
Zelenskiy Official
Согласно последним данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1390 российских оккупантов.
Также было выведено из строя 18 танков, 22 ББМ и 39 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 507650 (+1390) человек
- танков - 7728 (+18)
- боевых бронированных машин - 14935 (+22)
- артиллерийских систем - 13140 (+39)
- РСЗО - 1088 (+0)
- средства ПВО - 815 (+0)
- самолетов - 357 (+0)
- вертолетов - 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10587 (+55)
- крылатые ракеты - 2229 (+7)
- корабли/катера - 27 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 17905 (+56)
- специальная техника - 2164 (+11).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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