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Минус 1390 оккупантов, 39 артсистем и 18 танков - обновленные потери России в войне с Украиной

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Всего - более 200 единиц техники

Минус 1390 оккупантов, 39 артсистем и 18 танков - обновленные потери России в войне с Украиной

Zelenskiy Official

Новина українською

Согласно последним данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1390 российских оккупантов.

Также было выведено из строя 18 танков, 22 ББМ и 39 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 507650 (+1390) человек
  • танков - 7728 (+18)
  • боевых бронированных машин - 14935 (+22)
  • артиллерийских систем - 13140 (+39)
  • РСЗО - 1088 (+0)
  • средства ПВО - 815 (+0)
  • самолетов - 357 (+0)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10587 (+55)
  • крылатые ракеты - 2229 (+7)
  • корабли/катера - 27 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17905 (+56)
  • специальная техника - 2164 (+11).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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