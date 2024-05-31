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Силы ПВО ночью сбили 4 шахеда и ракету Искандер

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Не удалось сбить лишь воздушные цели на Харьков

Силы ПВО ночью сбили 4 шахеда и ракету Искандер

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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Украинские силы ПВО уничтожили 4 беспилотника и крылатую ракету.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

В ночь на 31 мая 2024 года россияне атаковали Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, Киев - крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области.

Враг также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Ейска.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "шахеда“ в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также - крылатую ракету "Искандер-К“ на Киевщине", - говорится в сообщении.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук
Опубликовал: Александр Бураков
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