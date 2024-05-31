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Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию

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Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 31 мая олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где сыграет в матчах Tournoi Maurice Revello.

Сбор команды Руслана Ротаня продлится с 30 мая по 17 июня. На турнире перед Олимпийскими играми-2024 сине-желтые сыграют:

  • 04.06. Индонезия - Украина (19:00)
  • 06.06. Украина - Италия (16:00)
  • 08.06. Украина - Панама (18:30)
  • 10.06. Украина - Япония (15:30)

Время начала матчей - киевское.

По результатам этих поединков, украинцы проведут решающий матч за одно из мест в турнире.

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Фото: пресс-служба УАФ
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Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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