Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
Подготовка к Играм-2024
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 31 мая олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где сыграет в матчах Tournoi Maurice Revello.
Сбор команды Руслана Ротаня продлится с 30 мая по 17 июня. На турнире перед Олимпийскими играми-2024 сине-желтые сыграют:
- 04.06. Индонезия - Украина (19:00)
- 06.06. Украина - Италия (16:00)
- 08.06. Украина - Панама (18:30)
- 10.06. Украина - Япония (15:30)
Время начала матчей - киевское.
По результатам этих поединков, украинцы проведут решающий матч за одно из мест в турнире.
Фото: пресс-служба УАФ
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