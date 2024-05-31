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ВСУ поразили нефтетерминал и паромную переправу в Краснодарском крае - Генштаб

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"Нептуны" снова в действии

ВСУ поразили нефтетерминал и паромную переправу в Краснодарском крае - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ“, что в Краснодарском крае рф. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", - говорится в сообщении.

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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