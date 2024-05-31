NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором

Издание The New York Times, опираясь на свои источники, приближенные к Белому дому, сообщает о том, что Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории России. Такое решение главой государства было принято под давлением советников и ключевых союзников.

Речь идет о том, что Украина может использовать американское оружие для ударов по территории РФ в рамках самозащиты. Издание отмечает, что Байден принял решение разрешить бить по целям и военным объектам на российской территории и в российском воздушном пространстве, связанных с ракетно-бомбовыми обстрелами Харькова, с артиллерийскими обстрелами территории Украины из Белгородской области России и наступательными действиями российских войск из Белгородской области России в приграничных районах в направлении Харьковской области Украины.

Украина теперь имеет право наносить удары по российским ракетным батареям С-300, которые обстреливают Харьков баллистическими ракетами, сбивать в российском воздушном пространстве российские самолеты, которые терроризируют Харьков управляемыми авиабомбами, наносить удары по российским артиллерийским батареям, которые ведут обстрелы через границу с территории России, по командным пунктам, складам боеприпасов, по военной технике и российским войскам, которые находятся на российской территории и готовы к переходу границы для продолжения атак на приграничные районы Харьковской области.

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Отмечается, что ключевой в процессе изменения Байденом своей позиции стала настойчивость советников и союзников президента США. Решающим стало мнение госсекретаря Тони Блинкена, который вернулся из Киева и убеждал членов Белого дома предоставить Украине разрешение защищаться от российского наступления на Харьков. Позицию Блинкена поддержал и советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

В конце концов, настойчивость советников и партнеров заставила Байдена изменить свою позицию и позволить Украине бить по территории России.