Еще 15 минут делал сэйвы. Пятов получил травму на медиатурнире Пике
Известный голкипер сломал ребро в матче за "UA Steel"
Фото: Александр Приходько
Голкипер "UA Steel" и тренер "Шахтера" Андрей Пятов сломал ребро во время матча Kings League Infojobs против бразильской команды "GenerationX" (0:4).
О травме вратаря сообщил блогер и президент команды Михаил Лебига.
"Много вопросов было про Андрея Пятова. Андрей сломал ребро. На 5-й минуте произошла эта травма и Пятов еще 15 минут со сломанным ребром совершал сэйвы. Легенда", – написал Лебига в своем Telegram-канале.
Из-за травмы Пятов был заменен, а в воротах вместо Андрея играл Валерий Федорчук.
Напомним, второй матч на турнире Жерара Пике "UA Steel" проведет 1 июня против японской "Murash FC". Начало - в 4:00 по Киеву.
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