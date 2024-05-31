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Еще 15 минут делал сэйвы. Пятов получил травму на медиатурнире Пике

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Известный голкипер сломал ребро в матче за "UA Steel"

Еще 15 минут делал сэйвы. Пятов получил травму на медиатурнире Пике

Фото: Александр Приходько

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Голкипер "UA Steel" и тренер "Шахтера" Андрей Пятов сломал ребро во время матча Kings League Infojobs против бразильской команды "GenerationX" (0:4).

О травме вратаря сообщил блогер и президент команды Михаил Лебига.

"Много вопросов было про Андрея Пятова. Андрей сломал ребро. На 5-й минуте произошла эта травма и Пятов еще 15 минут со сломанным ребром совершал сэйвы. Легенда", – написал Лебига в своем Telegram-канале.

Из-за травмы Пятов был заменен, а в воротах вместо Андрея играл Валерий Федорчук.

Напомним, второй матч на турнире Жерара Пике "UA Steel" проведет 1 июня против японской "Murash FC". Начало - в 4:00 по Киеву.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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