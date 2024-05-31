  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters
В тренде

Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters

Общие новости
Обновлено

Поднебесную не устроили условия

Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Китай отказался участвовать в мирном саммите в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Об этом сообщает Reuters.

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов, что условия, которые не были выполнены, включали признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу о комментарии.

Всего на саммит получили приглашения более 150 стран. Россия в этом списке не значится.

Президент Владимир Зеленский пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Пока ни один из них не подтвердил свое участие.

По теме
yellow-arrow
Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России
yellow-arrow
Украина подтвердила разрешение США бить предоставленным оружием по территории России
yellow-arrow
Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности
Китай переговоры Украины с рф война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости