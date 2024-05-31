Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters
Поднебесную не устроили условия
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Китай отказался участвовать в мирном саммите в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Об этом сообщает Reuters.
На этой неделе Китай проинформировал дипломатов, что условия, которые не были выполнены, включали признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.
Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу о комментарии.
Всего на саммит получили приглашения более 150 стран. Россия в этом списке не значится.
Президент Владимир Зеленский пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Пока ни один из них не подтвердил свое участие.
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