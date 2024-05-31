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Украина подтвердила разрешение США бить предоставленным оружием по территории России

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Украина подтвердила разрешение США бить предоставленным оружием по территории России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Но США установили ограничения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает The Guardian, это решение позволяет Украине использовать ракетные системы HIMARS, которые предоставили США, для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

По словам пресс-секретаря президента, Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Также ранее журналист "Голос Америки" Остап Ярыш со ссылкой официального представителя США сообщил, что президент Джо Байден недавно дал указание своей команде удостовериться, что Украина имеет возможность использовать предоставленное оружие для ответных ударов по позициям России, откуда готовятся атаки на Харьковскую область.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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