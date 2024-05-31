Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности
Глава государства посетил Швецию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с официальным визитом в Швецию, где примет участие в саммите Украина – Северная Европа. Ожидается, что в Стокгольме Украина подпишет соглашение по безопасности со Швецией.
Также Зеленский анонсировал еще два соглашения в сфере национальной безопасности. Какие еще страны, кроме Швеции, станут партнерами Украины, пока неизвестно.
"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", - написал Владимир Зеленский.
Напомним, что всего сейчас у Украины подписаны соглашения в сфере безопасности с 12-ю странами. Ожидается летом подписания соглашения с США.
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