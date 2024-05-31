Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с официальным визитом в Швецию, где примет участие в саммите Украина – Северная Европа. Ожидается, что в Стокгольме Украина подпишет соглашение по безопасности со Швецией.

Также Зеленский анонсировал еще два соглашения в сфере национальной безопасности. Какие еще страны, кроме Швеции, станут партнерами Украины, пока неизвестно.

"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, что всего сейчас у Украины подписаны соглашения в сфере безопасности с 12-ю странами. Ожидается летом подписания соглашения с США.