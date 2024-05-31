  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности
В тренде

Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности

Общие новости
Обновлено

Глава государства посетил Швецию

Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с официальным визитом в Швецию, где примет участие в саммите Украина – Северная Европа. Ожидается, что в Стокгольме Украина подпишет соглашение по безопасности со Швецией.

Читайте такжеNYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором

Также Зеленский анонсировал еще два соглашения в сфере национальной безопасности. Какие еще страны, кроме Швеции, станут партнерами Украины, пока неизвестно.

"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, что всего сейчас у Украины подписаны соглашения в сфере безопасности с 12-ю странами. Ожидается летом подписания соглашения с США.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России
yellow-arrow
Украина подтвердила разрешение США бить предоставленным оружием по территории России
yellow-arrow
Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости