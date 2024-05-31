Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России

Ранее UA-Футбол со ссылкой на авторитетные зарубежные СМИ писал о том, что Джо Байден предоставил Украине разрешение бить оружием США по территории России. Впоследствии информацию на официальном уровне подтвердили в офисе Президента Украины.

Не замедлила также и Германия. После изменения позиции США, изменили свою позицию и немцы. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России с помощью немецкого оружия. Так же, как это позволяют и другие западные партнеры Киева.

Издание передает слова официального представителя правительства Германии Штефана Хебестрейта, который доложил, что "Германия договорилась с Украиной о том, что предоставленное немцами оружие может быть использовано в соответствии с международными конвенциями для защиты от атак России на Харьковском направлении". Отмечается, что Украина будет иметь право поражать военные объекты и группировки войск на территории Российской Федерации.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным правительственных источников, Шольц и другие представители немецкого правительства в последние дни избегали четких ответов на вопросы об использовании немецкого оружия, чтобы не оказывать давление на США. Белый дом и Государственный департамент США несколько дней пытались найти общую позицию по этому чувствительному вопросу. Берлин, очевидно, не хотел опережать процесс принятия решений в США и не желал усиливать давление на президента США Джо Байдена, поэтому, как сообщает источник, немецкое правительство дождалось заявления из Вашингтона, прежде чем дать собственный четкий зеленый свет для расширенного использования немецкого оружия.