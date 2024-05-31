  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России
В тренде

Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России

Общие новости

Партнеры Украины меняют свою позицию

Вслед за США. Германия официально разрешила бить своим оружием по территории России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее UA-Футбол со ссылкой на авторитетные зарубежные СМИ писал о том, что Джо Байден предоставил Украине разрешение бить оружием США по территории России. Впоследствии информацию на официальном уровне подтвердили в офисе Президента Украины.

Читайте такжеNYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором

Не замедлила также и Германия. После изменения позиции США, изменили свою позицию и немцы. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России с помощью немецкого оружия. Так же, как это позволяют и другие западные партнеры Киева.

Издание передает слова официального представителя правительства Германии Штефана Хебестрейта, который доложил, что "Германия договорилась с Украиной о том, что предоставленное немцами оружие может быть использовано в соответствии с международными конвенциями для защиты от атак России на Харьковском направлении". Отмечается, что Украина будет иметь право поражать военные объекты и группировки войск на территории Российской Федерации.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным правительственных источников, Шольц и другие представители немецкого правительства в последние дни избегали четких ответов на вопросы об использовании немецкого оружия, чтобы не оказывать давление на США. Белый дом и Государственный департамент США несколько дней пытались найти общую позицию по этому чувствительному вопросу. Берлин, очевидно, не хотел опережать процесс принятия решений в США и не желал усиливать давление на президента США Джо Байдена, поэтому, как сообщает источник, немецкое правительство дождалось заявления из Вашингтона, прежде чем дать собственный четкий зеленый свет для расширенного использования немецкого оружия.

По теме
yellow-arrow
Украина подтвердила разрешение США бить предоставленным оружием по территории России
yellow-arrow
Анонс от Зеленского: Сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности
yellow-arrow
Китай отказался от участия в саммите мира - Reuters
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Der Spiegel
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости