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Украина вернула тела 212 павших защитников

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Украина вернула тела 212 павших защитников

Минреинтеграции

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина репатриировала 212 тел павших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили 31 мая в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников в частности из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ).

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - отметили в Координационном штабе.

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