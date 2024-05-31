Украина вернула тела 212 павших защитников
Вечная память
Минреинтеграции
Украина репатриировала 212 тел павших украинских военнослужащих.
Об этом
"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников в частности из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ).
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - отметили в Координационном штабе.
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