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Украина заключила соглашение по безопасности со Швецией. В перспективе - передача современных самолётов

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Украина заключила соглашение по безопасности со Швецией. В перспективе - передача современных самолётов

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 31 мая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это свидетельство наших долговременных обязательств поддерживать вашу борьбу против России", - сказал Кристерссон перед церемонией подписания.

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Как отметили в Офисе президента, уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

К тому же Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 13:23
Как только появяцца Ф-16, сразу и Грипины будут!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 13:23
Как только появяцца Ф-16, сразу и Грипины будут!
Ответить
0
0

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