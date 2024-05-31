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Обновился состав сборной Украины U-23 - Ротань может рассчитывать на 26 игроков

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Олимпийская сборная примет участие в международном турнире

Обновился состав сборной Украины U-23 - Ротань может рассчитывать на 26 игроков

УАФ

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Как уже сообщалось, олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где примет участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello. Сбор пройдет в рамках подготовки к летним Играм-2024.

Сегодня команда добралась до Варшавы и через Мюнхен полетит в Марсель, где и пройдут соревнования. На завтра у сине-желтых запланировано теоретическое занятие и первая тренировка. По такой схеме подопечные Руслана Ротаня будут работать ежедневно до стартового матча с Индонезией, который состоится 4 июня.

По разным причинам состав олимпийской сборной Украины обновился, и на турнире тренерский штаб может рассчитывать на 26 исполнителей.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба - "Александрия"), Александр Драмбаев ("Осиек" Хорватия), Евгений Павлюк, Илья Крупский (оба - "Ворскла" Полтава), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Назар Волошин ("Динамо" Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все - "Александрия"), Олег Федор ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Напомним, участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Индонезии (заменила Египет), Италии, Панаме и Японии.

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Олимпийская сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Oldfanat (Glasgow)
31.05.2024 в 14:11
Це я не про цей турнір, який я сам перед Євро не розумію, а взагалі.
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Комментарии 3
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Oldfanat (Glasgow)
31.05.2024 в 14:11
Це я не про цей турнір, який я сам перед Євро не розумію, а взагалі.
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Oldfanat (Glasgow)
31.05.2024 в 14:10
Не дали гравців, це не відмазка, а доконаний факт. Президент Франції просить Реал відпустити Мбаппе на Олімпіаду, бо це престиж. А наша федерація що робить?
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2024 в 13:56
как можно ставить РОТАНЯ --он же Физрук угробит команду и будет говорить что ему не дали игроков--хорошая отмазка
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