Украина вернула 75 защитников из российского плена
Первый обмен с февраля
Андрій Єрмак у Telegram
Украина и Россия провели новый обмен военнопленных по формуле "75 на 75". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Всё это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!"- написал он.
В возвращении военнослужащих из плена участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
Сегодняшний обмен - 52-й с начала большой войны. По состоянию на сейчас освободить из плена оккупантов удалось уже 3 тыс. 210 защитников и защитниц Украины.
Популярное сейчас
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая
- Главнокомандующий ВСУ подписал документы, которые предоставляют доступ французским инструкторам к учебным центрам
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО