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Украина вернула 75 защитников из российского плена

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Первый обмен с февраля

Украина вернула 75 защитников из российского плена

Андрій Єрмак у Telegram

Новина українською

Украина и Россия провели новый обмен военнопленных по формуле "75 на 75". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всё это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!"- написал он.

В возвращении военнослужащих из плена участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Сегодняшний обмен - 52-й с начала большой войны. По состоянию на сейчас освободить из плена оккупантов удалось уже 3 тыс. 210 защитников и защитниц Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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