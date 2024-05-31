Украина вернула 75 защитников из российского плена

Украина и Россия провели новый обмен военнопленных по формуле "75 на 75". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всё это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!"- написал он.