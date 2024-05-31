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Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон 31 мая в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению женщин в Вооруженных силах Украины", - отметили в ОП.

Согласно документу, Исландия обязалась предоставлять Украине всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.), поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против России, возмещения убытков, привлечения РФ к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.

Кроме Исландии, Украина сегодня также заключила соглашение по безопасности со Швецией.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
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