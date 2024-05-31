Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Вторая из трёх
Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон 31 мая в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению женщин в Вооруженных силах Украины", - отметили в ОП.
Согласно документу, Исландия обязалась предоставлять Украине всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.
В течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.), поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.
Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против России, возмещения убытков, привлечения РФ к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.
Кроме Исландии,
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