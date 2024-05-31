Украина подписала соглашение по безопасности с 15-м государством - Норвегией

В Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"В этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

К тому же, Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Пресс-служба Президента информирует, что невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Кроме того, норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия - 15-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7.



Ранее сегодня, 31 мая, президент Зеленский прибыл в Швецию для участия в третьем саммите Украина - Северная Европа и подписал соглашения по безопасности со Швецией и Исландией.