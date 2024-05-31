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Зеленский: Не всех обновивших данные обязательно отправят на фронт

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Мобилизация не заканчивается и продолжается

Зеленский: Не всех обновивших данные обязательно отправят на фронт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ход мобилизации в Украине. По словам главы государства, не всех, кто обновил военно-учетные данные, отправят на фронт.

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Об этом он сказал на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация обязательна, она не заканчивается и продолжается. Закон, который проголосовал парламент, позволял некоторые изменения в тот старый закон о мобилизации, о военном положении и тому подобное. Сегодня регистрация мужчин мобилизационного возраста должна быть обязательной... Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не означает, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, кто мобилизационного возраста - быть зарегистрированным", - отметил он.

Президент напомнил, что более 1 млн человек обновили свои данные.

"Это не означает, что эти люди будут мобилизованы. Мобилизация как шла, так и идет. Скажу вам, она после этого закона увеличилась", - добавил Зеленский.

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