С 1 июня правительство почти вдвое повысило тариф на электроэнергию для населения, - УП

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт.

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Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник Эконмической Правды.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт

Напомним, что до принятия решения обсуждались различные сценарии пересмотра тарифа на электричество.

В частности, Министерство энергетики предлагало применить дифференцированный подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Например, при потреблении до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной — 2,64 гривны.

Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.