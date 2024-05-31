С 1 июня правительство почти вдвое повысило тариф на электроэнергию для населения, - УП
С 1 июня единый тариф для населения составит 4,32 грн/кВт
фото из свободных источников
С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник Эконмической Правды.
Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт
свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт
Напомним, что до принятия решения обсуждались различные сценарии пересмотра тарифа на электричество.
В частности, Министерство энергетики предлагало применить дифференцированный подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.
Например, при потреблении до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной — 2,64 гривны.
Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.
Популярное сейчас
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО