Анчелотти выбрал вратаря на финал, Моуриньо и Конте нашли новую работу. Главные новости за 31 мая

Жозе возвращается к тренерской работе. Как сообщает авторитетный инсайдер, португальский специалист заключит двухлетний контракт с турецким "Фенербахче". Последним местом работы Моуриньо была итальянская "Рома" (2021-2024). До этого именитый специалист работал с такими клубами, как "Тоттенхэм", "МЮ", "Челси", "Реал", "Интер" и "Порту".

Как сообщает официальный сайт "горожан", у игрока закончилось трудовое соглашение с клубом - 31 мая 2024 года. Ранее СМИ писали, что "Александрия" предлагала Владиславу новый контракт с уменьшением зарплаты на 50%. 31-летний Калитвинцев защищал цвета александрийцев с января 2022 года. Всего он сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Комментировать матчи будут: Вадим Скичко, Роберто Моралес, Вадим Шевякин, Виталий Кравченко, Владимир Кобельков, Сергей Лукьяненко, Александр Новак, Виталий Волочай, Виталий Похвала, Владимир Зверов, Владислав Шалота, Виталий Зверов, Роман Бебех, Павел Посохов, Глеб Скрипченко, Егор Старков. Также в MЕGOGO предоставили детали относительно визиток и студий на турнир.

Как сообщает The Mirror, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса тесно связывают с переходом в "Реал", и в результате немецкий клуб следит за развитием событий с Зинченко. Украинец играл вместе с Компани в течение трех лет в "Манчестер Сити", и поэтому характеристики 27-летнего украинца хорошо известны тренеру, и этот переход может устроить все стороны.

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Украинский голкипер мадридского "Реала" не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д" из-за болезни. Об этом сообщил главный тренер команды: "Андрей переболел гриппом. Поэтому, конечно, он будет на скамейке запасных, и да, Тибо Куртуа будет играть". Поединок между "Боруссией Д" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

Антонио подписал контракт с клубом до июня 2027 года. Стороны достигли договоренности по всем деталям соглашения, включая фиксированную зарплату, права на имидж и вопросы персонала. Пока об этом пишет только инсайдер Фабрицио Романо - ждем официального объявления. Отметим, что Антонио был без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".