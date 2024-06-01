Покойного журналиста Артема Франкова повторно вызвали повесткой в ТЦК
Причем сразу двумя повестками
Фото: із відкритих джерел
Территориальный центр комплектования Оболонского района Киева повторно вызвал бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова повесткой для обновления данных и прохождения ВЛК.
К тому же пришли сразу две повестки. В одной датой рождения Франкова указано 24 июля, в другой – 24 августа.
Правда, журналист скончался 31 октября прошлого года на 54 году жизни – Артем Вадимович не пережил второй инсульт.
Повестки опубликовали в телеграм-канале "Artem Frankov official", который сейчас ведется близкими экс-журналиста.
Франкова уже вызывали повесткой в ТЦК – в апреле 2024 года, уже после смерти журналиста.
Тогда ТЦК оправдывались тем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя.
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