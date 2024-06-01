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Покойного журналиста Артема Франкова повторно вызвали повесткой в ТЦК

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Причем сразу двумя повестками

Покойного журналиста Артема Франкова повторно вызвали повесткой в ТЦК

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Территориальный центр комплектования Оболонского района Киева повторно вызвал бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова повесткой для обновления данных и прохождения ВЛК.

Читайте такжеВ ТЦК объяснили, почему отправили повестку умершему журналисту Франкову

К тому же пришли сразу две повестки. В одной датой рождения Франкова указано 24 июля, в другой – 24 августа.

Правда, журналист скончался 31 октября прошлого года на 54 году жизни – Артем Вадимович не пережил второй инсульт.

Повестки опубликовали в телеграм-канале "Artem Frankov official", который сейчас ведется близкими экс-журналиста.

Франкова уже вызывали повесткой в ​​ТЦК – в апреле 2024 года, уже после смерти журналиста.

Тогда ТЦК оправдывались тем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
01.06.2024 в 00:47
Потім 17 000 штрафу випишуть?
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
01.06.2024 в 00:47
Потім 17 000 штрафу випишуть?
Ответить
0
0

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